«Если вам так нужно – заплатите за бензин»: под Омском скорая отказалась везти больного в больницу, требуя оплатить заправку

Пожилой паре из Омской области пришлось заправить машину скорой помощи за свой счет, чтобы доставить главу семейства в районную больницу. Пенсионеры вынуждены были отдать водителю «неотложки» 500 рублей на бензин, иначе врачи отказывались отвезти больного в стационар. Об этом сегодня сообщила дочь пенсионера жительница Омска Елена Перфильева в паблике «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

Инцидент произошел в селе Кутырлы Колосовского района в субботу, 21 октября. «Отцу стало плохо, открылось внутреннее кровотечение, понадобилась срочная госпитализация. Обратились за медпомощью, нам ответили, что единственная машина скорой помощи находится в неисправном состоянии и вообще нет бензина. И если вам так нужно – заплатите за бензин, если нет денег – ваши проблемы», – рассказала Елена Перфильева.

По словам женщины, в итоге ее родителям пришлось отдать 500 рублей, чтобы больного отца доставили в больницу. «А там нет ни шприцов, ни лекарств, ни врачей. В безобразном состоянии медицина в сёлах! Полный беспредел! Наплевательское отношение к пожилым людям и даже к детям!!!», – написала Перфильева.

В минздраве Омской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, назначено служебное расследование, передает FlashSiberia со ссылкой на собеседника в региональном правительстве.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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