Прокуратура занялась платной скорой в Омской области

Прокуратура начала проверку сообщений соцсетей и СМИ о платной доставке пенсионера из омской глубинки в районную больницу. Согласно сообщениям в прессе, 21 октября жительнице села Кутырлы Колосовского района Омской области пришлось заплатить водителю скорой помощи 500 рублей для того, чтобы ее мужа, нуждающегося в госпитализации, довезли до районной больницы.

«Прокуратура Омской области… организовала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в деятельности бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Колосовская ЦРБ», – говорится в сообщении надзорного ведомства. В ходе проверки будет дана оценка своевременности, качеству и полноте оказанной пациенту медицинской помощи, отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что у пенсионера открылось кровотечение, но скорая помощь не смогла доставить мужчину в больницу из-за сломанного автомобиля и отсутствия бензина. По уточненным данным, водитель скорой помощи предложил за 500 рублей довезти пациента на личном автомобиле.

«Вызвали местного фельдшера. Она сказала, что нужна срочная госпитализация, но машина скорой помощи сломана и бензина нет. Они попросили 700 рублей, в итоге сошлись на 500 рублей. Водитель скорой на личном автомобиле повез отца в Колосовскую ЦРБ», – рассказала корреспонденту агентства «Омск-информ» дочь пенсионера Елена Перфильева. По утверждению женщины, в больнице не оказалось ни шприцов, ни лекарств, ни врачей.

Как отмечает областная прокуратура, только за три последних месяца в ходе масштабной проверки в Омской области выявлено 1715 нарушений законодательства о здравоохранении, в том числе при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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