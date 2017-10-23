Полицейского выгнали из академии МВД после публичного секса в ночном клубе Нижнего Новгорода

Слушателя академии МВД в Нижнем Новгороде отчислили из учебного заведения после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором он на глазах у всех занимается сексом на танцполе в ночном клубе MILO под песню «Нирваны».

В пресс-службе академии МВД сообщили, что в настоящее время «проводится проверка по факту этого видеоролика», передает издание NewsNN.Ru. Представитель учебного заведения добавил, что все материалы проверки будут направлены в комплектующие органы в случае подтверждения причастности слушателя в прилюдном сексе.

В ночь на понедельник, 23 октября, МВД России сообщило о начале проверки «по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте». «В случае подтверждения участия слушателя академии в данном инциденте он будет отчислен из образовательного учреждения, а материалы предварительной проверки будут направлены в комплектующий орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел», – говорилось в сообщении.

Девушка, с которой полицейский, проходящий переподготовку в академии МВД, занимался сексом в ночном клубе, учится в НГПУ имени Минина на учителя русского языка и литературы. Отмечается, что в начале ноября студентку вызовут на заседание дисциплинарной комиссии вуза.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 23.10.17

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