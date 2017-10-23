Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 20:04 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Полицейского выгнали из академии МВД после публичного секса в ночном клубе Нижнего Новгорода

Полицейского выгнали из академии МВД после публичного секса в ночном клубе Нижнего Новгорода

Слушателя академии МВД в Нижнем Новгороде отчислили из учебного заведения после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором он на глазах у всех занимается сексом на танцполе в ночном клубе MILO под песню «Нирваны».

В пресс-службе академии МВД сообщили, что в настоящее время «проводится проверка по факту этого видеоролика», передает издание NewsNN.Ru. Представитель учебного заведения добавил, что все материалы проверки будут направлены в комплектующие органы в случае подтверждения причастности слушателя в прилюдном сексе.

В ночь на понедельник, 23 октября, МВД России сообщило о начале проверки «по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте». «В случае подтверждения участия слушателя академии в данном инциденте он будет отчислен из образовательного учреждения, а материалы предварительной проверки будут направлены в комплектующий орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел», – говорилось в сообщении.

Девушка, с которой полицейский, проходящий переподготовку в академии МВД, занимался сексом в ночном клубе, учится в НГПУ имени Минина на учителя русского языка и литературы. Отмечается, что в начале ноября студентку вызовут на заседание дисциплинарной комиссии вуза.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 23.10.17

В Санкт-Петербурге обрушился стадион, есть пострадавшие. / Мосгорсуд вынес суровый приговор банде серийных убийц бездомных. / Уроженец ХМАО-Югры задушил свою землячку в Екатеринбурге.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Крым /

Давай, до свиданья: украинцев будут массово высылать из Израиля

Москва /

Незаконная свалка в Мытищах может стать поводом для уголовного дела

Крым /

Чиновников Ялты уличили во лжи (ФОТО, ВИДЕО)

Москва /

Ранивший журналистку «Эха Москвы» обвинил ее в «сексуальных телепатических преследованиях»

Челябинск /

В центре Челябинска загорелся троллейбус

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости