«Я – дура, перепила лишнего»: героиня секс-видео из ночного клуба ушла из вуза

Студентка НГПУ имени Минина, героиня скандального секс-видео из ночного клуба Milo в Нижнем Новгороде, отчислилась из университета. Об этом сообщил пресс-секретарь вуза Ильдар Нуриев.

Учившаяся на педагога девушка «приняла ответственность на себя, признала вину» и написала заявление на отчисление по собственному желанию, не дожидаясь заседания дисциплинарной комиссии, отметил представитель учебного заведения в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко сочла инцидент в клубе «спецификой собравшейся публики», посетовав, что СМИ и соцсети слишком сильно раздули эту историю. «Это специфика, наверное, уже самого заведения. Ну не заведения, а публики, которая там была. С точки зрения городской власти – здесь все-таки вопрос к УВД», – сказала градоначальница в интервью радиостанции.

При этом мэр подчеркнула, что запрет на секс в публичных местах – это «очевидная вещь», и в связи с этим городские попросят горожан не заниматься любовью прилюдно. «Есть понятие правопорядка, есть понятие соблюдения закона. Мы информируем и жителей, и молодежь. Конечно же, в первую очередь о том, что закон надо уважать», – отметила Солонченко. Она также сообщила, что не связывалась с владельцем ночного клуба: «А зачем? Здесь в рамках взаимодействия в данной ситуации есть органы охраны правопорядка. Это здесь абсолютно их прерогатива и всё, что необходимо – там это сделано». По данным СМИ, владельцем ООО «Мило Клуб» является депутат Госдумы Владимир Панов.

Ранее в соцсетях появилось видео, где парень и девушка на глазах у всех совершают половой акт на танцполе в ночном клубе Milo под песню «Нирваны». Молодой человек оказался сотрудником полиции – слушателем Нижегородской академии МВД. После публикации скандального видео он был отчислен из учебного заведения. Его партнерша учится на учителя русского языка и литературы. Ранее сообщалось, что в начале ноября студентку вызовут на заседание дисциплинарной комиссии вуза.

Позже героиня видео отметила, что сожалеет о случившемся, и назвала себя дурочкой. «Это произошло по инициативе обоих.. Я была слишком пьяная, я много выпила, и поэтому это произошло», – объяснила инцидент студентка (цитата по «Лайф»).

Нижний Новгород, РИА «Новый День»

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