В Рязани маршрутка врезалась в автомобиль и перевернулась: ранены 16 человек

В результате столкновения маршрутки с двумя легковушками в Рязани пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Все они доставлены в больницы.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла 23 октября в 21:07 на улице Циолковского. Микроавтобус «Форд» на красный сигнал светофора выехал на встречку и врезался в автомобиль «Хенде», после чего маршрутка перевернулась и придавила другой рядом находившийся легковой автомобиль, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

Рязань. Другие новости 24.10.17

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