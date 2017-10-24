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Вторник, 24 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Рязани маршрутка врезалась в автомобиль и перевернулась: ранены 16 человек

В Рязани маршрутка врезалась в автомобиль и перевернулась: ранены 16 человек
Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области

В результате столкновения маршрутки с двумя легковушками в Рязани пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Все они доставлены в больницы.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла 23 октября в 21:07 на улице Циолковского. Микроавтобус «Форд» на красный сигнал светофора выехал на встречку и врезался в автомобиль «Хенде», после чего маршрутка перевернулась и придавила другой рядом находившийся легковой автомобиль, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

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