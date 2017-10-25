В омском интернате четверо подростков устроили расправу над товарищем

В Омске организована проверка по факту избиения подростками 13-летнего воспитанника школы-интерната. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в интернете было опубликовано видео и информация о том, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната, в возрасте от 13 до 17 лет, избили мальчика из этого же интерната. Причиной побоев стали сломанные наушники.

На видео запечатлено, как на лежащего мальчика по очереди прыгают всем телом его товарищи, бьют его кулаками, пинают. Несмотря на крики подростка, приятели не утихают и продолжают истязания. Происходящее молодые люди самостоятельно засняли на телефон. Затем, по версии полицейских, они поделились видео с подругами, которые и выложили запись в Сеть.

В связи со случившимся следователи проводит доследственную проверку. Им предстоит тщательно выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверить условия проживания детей в школе-интернате. Кроме того, они дадут надлежащую правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц этого детского учреждения по обеспечению досуга и надлежащего контроля за поведением воспитанников и созданию безопасных условий проживания несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, вскоре после размещения видеозаписи со сценой избиения двое старших участников конфликта покинули интернат, желая избежать наказания. Они были объявлены в розыск, но несколько часов спустя, вернулись самостоятельно. Потерпевший с предварительным диагнозом ушиб левого предплечья был направлен в больницу для обследования и оказания возможной медицинской помощи.

«В настоящее время по данному факту продолжается проведение проверки, решается вопрос о привлечении подростков к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои» и постановке их на профилактический учет», – сообщили в ведомстве.

В Региональном министерстве образования заявили, что подростки жили вместе на протяжении последних трех лет и характеризуются положительно. Никаких предпосылок для драки не было, более того, воспитанники участвовали в одном мероприятии в тот же день, шутили, заявили РИА «Омск Информ» в министерстве.

Омск, Иван Гридин

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