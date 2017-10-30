На сотрудников омского интерната, где избили мальчика, завели «уголовку»

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников общеобразовательной школы-интерната №5, где был избит 13-летний воспитанник. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, персонал образовательного учреждения подозревают в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

Как писал «Новый День», в конце октября в Интернете появилась видеозапись, на которой 13-летнего воспитанника омской адаптивной школы-интерната избивают товарищи в возрасте от 13 до 17 лет из его же группы.

По данным следствия, мальчик был избит 23 октября из-за сломанных наушников. Со слов мальчиков, сначала все начиналось как игра, но затем подростки, разозлившись, стали умышленно, с целью причинения боли, наносить удары провинившемуся. После инцидента двое подростков 16 и 17 лет, испугавшись ответственности, убежали из школы-интерната, но через несколько часов их разыскали сотрудники полиции и доставили в школу. Судебно-медицинская экспертиза установила наличие у избитого ребенка телесных повреждений в виде ушибов мягких тканей руки.

Следователи также допросили педагога, который заходил в комнату сразу после конфликта, но не выявил инцидента и, по версии следствия, не принял должных мер реагирования. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также обстоятельства, касающиеся организации досуга и надлежащего контроля за поведением воспитанников школы-интерната и создания безопасных условий проживания несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета РФ поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СКР.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 30.10.17

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