Волгоградского восьмиклассника зарезал его одноклассник

В Волгограде раскрыто убийство 14-летнего подростка – ученика 8 класса, тело которого с ножевым ранением в сердце было накануне обнаружено в школьном туалете.

По подозрению в убийстве школьника задержан его 15-летний одноклассник, сообщает Следственный комитет. Его уже допросили в качестве подозреваемого. В СК отметили, что подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего. По словам школьника, на перемене в коридоре школы он показывал приятелям свой нож. В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего тинейджер получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу. По факту гибели школьника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время следователи проведут с задержанным комплекс следственных действий, чтобы собрать доказательства по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что погибший школьник хорошо учился, на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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