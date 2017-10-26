В туалете волгоградской школы зарезали 14-летнего подростка

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) 14-летнего учащегося средней общеобразовательной школы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, его тело с ножевым ранением в области сердца было обнаружено в туалетной комнате образовательного учреждения.

Сотрудники регионального управления СКР следственным путём установят все обстоятельства трагедии. В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз, произведены допросы очевидцев событий, близкого окружения погибшего подростка, педагогов школы. При необходимости будут организованы очные ставки между свидетелями произошедшего. Кроме того, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям руководства и педагогов образовательного учреждения, где обучался мальчик.

В следственном управлении отметили, что школьник на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Не было претензий и к его успеваемости. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка.

Волгоград, Иван Гридин

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