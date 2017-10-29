Найдены  обломки вертолета МИ-8, разбившегося у берегов   Шпицбергена

Обломки вертолета МИ-8, потерпевшего крушение у берегов острова Шпицберген, найдены. Об этом заявила поисково-спасательная служба Норвегии. Напомним, российский вертолет потерпел крушение 26 октября близ населенного пункта Баренцбург. Известно, что экипаж не подавал сигнал бедствия. Ми-8 пропал с радаров в акватории Гренландского моря в 10 километрах от Баренцбурга. На борту находились восемь граждан России, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

Сегодня к месту крушения прибыли спасатели МЧС РФ, чтобы оказать норвежской стороне помощь в поисках. Они привезли с собой глубоководное и компрессорное оборудование, водолазное снаряжение и оснащение для обследования подводных объектов.

Обломки вертолета обнаружены на глубине 209 метров в 2,2 км к востоку от мыса Хееродден.

Баренцбург, Игорь Юров

Баренцбург. Другие новости 29.10.17

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