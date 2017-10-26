Российский вертолет пропал без вести около Шпицбергена: судьба восьми граждан РФ неизвестна

Российский вертолет Ми-8, на борту которого, по предвариельным данным, находились восемь граждан РФ, потерпел крушение близ населенного пункта Баренцбург на острове Шпицберген, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Норвежской спасательной службы. Поисковая операция затруднена из-за погодных условий.

Сообщается, что вертолет летел из поселка Пирамида в Баренцбург и пропал без вести в 15:35 по местному времени – он так и не прибыл в пункт назначения в назначенное время. По предварительным данным, он потерпел крушение в океане в 2-3 км от Баренцбурга.

Известно, что экипаж не подавал сигнал бедствия. Норвежские власти и админисстрация Сюссильмана Свальбарда направили к месту предполагаемого крушения спасательный вертолет и несколько спасательных судов, включая губернаторское судно Polarsyssel, которое находилось в непосредственной близости от места крушения. Однако поисковая операция затруднена из-за сложных погодных условий – плохой видимости при снегопаде и сильном ветре.

По данным источников «Интерфакса», что вертолет Ми-8 был приписан к Хелипорту Баренцбурга, известному как база «Капп Хир», который принадлежит тресту «Арктикуголь». На его борту находились вахтовики треста, о судьбе которых пока ничего не известно.

В российском МЧС подтвердили, что вертолет Ми-8 пропал с радаров в акватории Гренландского моря в 10 километрах от Баренцбурга. На борту было восемь граждан России, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, уточняет РИА «Новости». В пресс-службе Минэнерго РФ уточнили, что на борту пропавшего вертолета были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

В компании «Конверс Авиа» заявили, что вертолет принадлежит ей. Как сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Желязков, версия о крушении еще не подтвердилась, однако вертолет не выходит на связь. По его данным, на борту находились пять членов экипажа, в том числе двое техников, и три пассажира.

Как отмечают спасатели и представители авиационных служб, в случае крушения вертолета шансы на выживание летчиков и пассажиров минимальны. Температура воды в районе падения около ноля градусов, метеоусловия – сильный ветер и снег – неблагоприятны для выживания на протяжении более получаса.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. На Шпицбергене, который административно является частью Норвегии, действует особый правовой режим и расположен российский поселок Баренцбург, где живут в основном шахтеры.

Баренцбург, Светлана Антонова

Баренцбург. Другие новости 26.10.17

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