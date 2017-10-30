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Понедельник, 30 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

17-летнего гражданина РФ приговорили в Норвегии к девяти месяцам тюрьмы

17-летнего гражданина РФ приговорили в Норвегии к девяти месяцам тюрьмы

Суд Норвегии приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам заключения. Подросток был задержан с самодельным взрывным устройством. По его словам, он сделал бомбу по рецепту в интернете и собирался опробовать ее в лесу.

Мальчик приехал с родителями из России и был задержан в апреле текущего года. Прокурор утверждал, что подросток собирался взорвать самодельное взрывное устройство на станции метро «Гроэнланн». Следствие также рассматривало версию о связи россиянина с террористами. Обвинение просило для молодого человека два года лишения свободы, передает NRK.

Адвокат задержанного отмечал, что парень сделал бомбу «из интереса» и собирался взорвать ее в лесу. Сам обвиняемый говорил, что придерживается салафитского течения в исламе.

В результате суд приговорил россиянина к девяти месяцам тюрьмы. Подросток, по словам его адвоката, рад, что срок оказался ниже, чем запрашивал для него прокурор. К тому же мальчик уже провел под стражей около семи месяцев, а значит, сможет выйти на свободу через два месяца.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 30.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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