Российского подростка подозревают в подготовке теракта в Осло

Публикации за 09.04.17

В Норвегии задержали 17-летнего гражданина России. Подростку инкриминируется изготовление и хранение взрывчатых веществ.

В ночь на 9 апреля сотрудники полиции Осло арестовали мужчину, оставившего под мостом Акерсэльва небольшую коробку.

Специалисты, взорвавшие подозрительный предмет, заявили, что звук во время подрыва был громче, чем они ожидали. Официально о том, что было в коробке, не сообщается, но сегодня представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг сообщила, что в рамках расследования инцидента задержан гражданин России.

Как оказалось, парень приехал с родителями в Норвегию 7 лет назад, семья должна была получить убежище. Тем временем, по версии полиции, юноша изготовил и хранил взрывное устройство. Правда, эксперты заявили, что большой мощностью оно не обладало.

Задержанный отрицает связи с экстремистскими организациями и утверждает, что смастерил бомбу «из интереса».

Сейчас полиция выясняет, были ли у юноши сообщники и имеет ли он отношение к истории с коробкой под мостом.

Осло, Игорь Юров

Осло. Другие новости 09.04.17

В одном из православных храмов Египта произошел теракт. / «Бешеный Трамп с ракетами» – подарок Путину на выборы-2018. Хорошо «забытое» старое: Россию снова ждет «силовая» повестка президентской кампании. / Теракт в Стокгольме: грузовик раздавил толпу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»