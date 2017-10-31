Тюменский завод снабжал больницы РФ опасными стерилизаторами

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Тюменской области выявили факты поставки незарегистрированного медицинского оборудования в лечебные учреждения различных субъектов РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, было установлено, что представители одного из заводов по производству медоборудования организовали сбыт паровых стерилизаторов, изготовленных в одной из азиатских стран. На стерилизаторах меняли маркировку, подделывали документацию и поставляли в больницы под российским брендом.

Экспертиза показала, что технические характеристики изделий не соответствовали нормативам. Аппараты не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов из медицинских учреждений и могли причинить вред жизни и здоровью людей.

Полицейские при силовой поддержке ОМОН «Зубр» ЦСН СР Росгвардии провели обыски в офисных и производственных помещениях, расположенных на территории Москвы и Тюменской области. В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, незарегистрированные медицинские изделия и иные предметы, имеющие значение для расследования.

По данному факту следственный отдел по Ленинскому административному округу Тюмени СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий» (ч.1 ст.238.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по данным следствия, производство и сбыт незарегистрированных на территории РФ паровых стерилизаторов различной комплектации организовало акционерное общество «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов». Произошло это, считают следователи, не позднее июля 2016 года. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.

Отметим, что в ряде субъектов РФ продолжается расследование уголовных дел данной категории. Так, в Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в производстве и сбыте незарегистрированных медизделий, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ).

По версии следствия, с 1 января 2015 по июль 2016 года организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения приведенного оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, в отсутствие которых их использование не оказывает бактерицидного воздействия на находящиеся в воздухе вирусы и бактерии.

В результате за полтора года сфальсифицированное оборудование было поставлено в клиники более 100 городов и иных населенных пунктов РФ. Выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 тыс. до 98 тыс. рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 31.10.17

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