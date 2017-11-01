Под Владимиром ветер оборвал провода и оставил без света 38 поселков

Во Владимирской области из-за непогоды в трех районах 38 населенных пунктов остались без электричества, сообщает региональное управление МЧС.

По данным спасателей, в ночь на среду ветер с порывами до 23 метров в секунду оборвал линии электропередач. В результате в Петушинском, Собинском, Судогодском муниципальных районах без света остались 38 населенных пунктов.

За утро усилиями Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области удалось восстановить электроснабжение в 20 поселках, еще 18 населенных пунктов Собинского и Судогодского районов остаются без света.

К ликвидации происшествия привлечено 16 человек, 7 единиц техники.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 01.11.17

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