Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Под Владимиром ветер оборвал провода и оставил без света 38 поселков

Под Владимиром ветер оборвал провода и оставил без света 38 поселков
Фото: МЧС

Во Владимирской области из-за непогоды в трех районах 38 населенных пунктов остались без электричества, сообщает региональное управление МЧС.

По данным спасателей, в ночь на среду ветер с порывами до 23 метров в секунду оборвал линии электропередач. В результате в Петушинском, Собинском, Судогодском муниципальных районах без света остались 38 населенных пунктов.

За утро усилиями Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области удалось восстановить электроснабжение в 20 поселках, еще 18 населенных пунктов Собинского и Судогодского районов остаются без света.

К ликвидации происшествия привлечено 16 человек, 7 единиц техники.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 01.11.17

Не дождался сезона: в Свердловской области утонул любитель зимней рыбалки. / Итальянца ограбили, пока жена изменяла ему с соседом. / В Югре картежник из-за проигрыша зарубил топором 4 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

В мире /

Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек

Москва /

Мусорное Подмосковье: в регионе «хоронят» пятую часть всех отходов России

В мире /

В США суррогатная мать забеременела во время вынашивания ребенка

Екатеринбург /

«Уже сегодня 12 миллионов поступят», – начальник судебного департамента анонсировал конец адвокатской забастовки (ВИДЕО)

Екатеринбург /

«Христа распинают вновь» в Опере: за постановкой присмотрит консультант от РПЦ (ФОТО)

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости