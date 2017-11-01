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Среда, 1 ноября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Иванове бездомные псы растерзали 9-летнего мальчика

В Иванове бездомные псы растерзали 9-летнего мальчика

В Иванове бездомные собаки напали на 9-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу с множественными укусами рук, головы и шеи. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне днем на улице 4-я Балинская. Собаки набросили на школьника во время прогулки. Мальчик отбил у псов прохожий. Пострадавшего ребенка доставили в ОДКБ. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, сообщают местные СМИ.

Полиция и следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность», уточняет «Рен ТВ».

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

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