В Иванове бездомные псы растерзали 9-летнего мальчика

В Иванове бездомные собаки напали на 9-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу с множественными укусами рук, головы и шеи. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне днем на улице 4-я Балинская. Собаки набросили на школьника во время прогулки. Мальчик отбил у псов прохожий. Пострадавшего ребенка доставили в ОДКБ. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, сообщают местные СМИ.

Полиция и следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность», уточняет «Рен ТВ».

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 01.11.17

В Подмосковье обезврежен полицейский-педофил. / Иркутянин попался в Нижневартовске с килограммом «синтетики». / Под Владимиром ветер оборвал провода и оставил без света 38 поселков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»