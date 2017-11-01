Сибирского школьника-хакера будут судить за исправление оценок в электронном дневнике

В Новосибирске школьник одной из гимназий взломал электронный журнал и исправил оценки. В результате подросток пойдет под суд по ч.1 ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем ее модификацию».

Инцидент произошел весной прошлого года. Школьник воспользовался специальной компьютерной программой, чтобы получить доступ к электронному журналу, в котором выставляются оценки. Мальчик исправлял плохие отметки свои и других учеников в течение учебного года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Руководство гимназии обратилось в правоохранительные органы, как только заметило несоответствия в журнале. Школьнику предъявили обвинение, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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