Кузнецова встала на защиту школьника-хакера, взломавшего электронный дневник

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова будет просить о смягчении наказания новосибирскому школьнику, взломавшему электронный журнал, чтобы исправить оценки. Об этом детский омбусдмен заявила в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, семья подростка характеризуется положительно, и тинейджеру нужно дать шанс исправиться. Кузнецова пообещала направить соответствующее ходатайство.

«Какое решение суда будет, мы не знаем. Со своей стороны будем максимально ходатайствовать, чтобы оно было как можно мягче, – сказала омбудсмен. – Все-таки надо дать шанс ему исправиться». Кузнецова добавила, что у подростка «очень хорошие» характеристики.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел весной 2016 года. По данным полиции, 16-летний старшеклассник одной из новосибирских гимназий воспользовался специальной компьютерной программой, чтобы получить доступ к электронному журналу, в котором выставляются оценки. Школьник исправлял плохие отметки свои и других учеников в течение учебного года.

Руководство гимназии обратилось в правоохранительные органы, как только заметило несоответствия в журнале, – это произошло уже в новом учебном году, в ноябре 2016 года. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем ее модификацию». Юноше грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Новосибирская прокуратура уточнила, что к уголовной ответственности учащийся был привлечен после достижения совершеннолетия.

Школьник в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Накануне в Советском районном суде Новосибирска начался суд по делу гимназиста. Сам подросток признался, что не думал, что история дойдет до полиции, и призвал сверстников не совершать подобных деяний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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