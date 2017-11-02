Ученый-зэк из колонии создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей

Попавший за решетку за мошенничество профессор, доктор экономических наук, экс-банкир Максим Серкин создал в колонии крупную финансовую пирамиду, которой он руководил прямо из места заключения.

Под его руководством действовали кредитно-потребительские кооперативы (КПК) в 17 субъектах России на протяжении четырех лет. За это время вкладчики лишились более 6 миллиардов рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

По сведениям издания, 30 и 31 октября правоохранители провели обыски по 180 адресам в Москве, Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкирии, Татарии, Приморском крае и еще девяти регионах по уголовному делу, возбужденному по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств). Сотрудники ГУЭБиПК совместно с полицейскими изъяли финансовую документацию, печати более 200 фиктивных фирм и спецприбор для подделки подписей. В Москве, Северной столице, Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела, все они арестованы.

Выяснилось, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива имели лицензии Банка России и привлекали деньги вкладчиков под строительство квартир и бизнес-центров, обещая высокие процентов до 16-20% годовых. Выплаты кооперативы, работавшие по принципу финансовой пирамиды, осуществляли из средств новых вкладчиков.

Правоохранители отмечают, что пирамида действовала легально. Ее клиентами стали 25 тыс. человек, среди которых было много пенсионеров, отдавшие аферистам от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Всего за четыре года работы кооперативы собрали более 6 млрд рублей. Нынешним летом все 22 КПК прекратили выплату процентов и отказались возвращать клиентам вложенные деньги. Полицейские установили, что полученные от вкладчиков средства перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов-«пустышек» в Москве, Петербурге и Хабаровском крае.

В ходе расследования выяснилось, что финансовой пирамидой «заведовал» Серкин. Аферист руководил преступной схемой через свою сестру Екатерину Дружинину прямо из колонии, используя мессенджеры.

В места лишения свободы профессор-мошенник попал летом 2015 года после того, как хабаровский суд признал его виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009-2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС, и отправил в колонии на три года. Отметим, что сейчас аферист ожидает приговора еще по одному уголовному делу – на этот раз о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка, в совет директоров которого он ранее входил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.17

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