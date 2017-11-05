В Тульской области от отравления погибли три человека, двое госпитализированы

В Тульской области по факту смерти трех человек в Киреевском районе сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, вечером 4 ноября в одной из пятиэтажек в городе Липки были обнаружены тела трех человек: на четвертом этаже 46-летнего мужчины и его супруги, в квартире этажом выше – 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний ребенок получили отравление и были госпитализированы.

По результатам доследственной проверки сотрудники СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

«В качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом. По предварительным данным, погибших супругов на момент произошедшего не видели уже двое суток, и все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода. Тело пожилой женщины обнаружили пришедшие к ней в квартиру родственники после того, как женщина перестала выходить на связь», – сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 05.11.17

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