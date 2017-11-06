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Понедельник, 6 ноября 2017, 11:40 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В США объявлен четырехдневный траур: экс-военный убил 26 человек в церкви в Техасе

В США объявлен четырехдневный траур: экс-военный убил 26 человек в церкви в Техасе
Фото: AP

В США объявлен траур по жертвам стрельбы в баптистской церкви в Техасе. Согласно распоряжению американского президента Дональда Трампа, государственные флаги будут приспущены до 9 ноября в память о погибших. В результате стрельбы, устроенной мужчиной в церкви в городе Сазерленд-Спрингс, погибли 26 человек, около 20 пострадали. Стрелок найден мертвым.

Трагедия разыгралась во время воскресной утренней службы. Вооруженный автоматической винтовкой мужчина ворвался в церковь и открыл огонь. В это время в церкви находились около 50 человек. Нападавшего обнаружили мертвым в своем автомобиле в нескольких километрах от места преступления, передают американские СМИ. Первоначально сообщалось, что стрелка застрелили полицейские. Позднее появилась информация, что он был убит в результате ответного огня, который открыл местный житель. По другой версии, нападавший покончил с собой. Полиция устанавливает его мотивы.

Стрелком оказался 26-летний Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС. В 2012 году он был уволен со службы по дисциплинарным причинам и осужден военным трибуналом за нападение на жену и их ребенка. Его приговорили к 12 месяцам заключения.

Отметим, что перед бойней стрелок выложил в Facebook фото автоматической винтовки AR-15 с подписью: «Она плохая тварь». Именно из этой винтовки мужчина расстреливал людей в церкви.

Facebook

Напомним, в начале октября в результате стрельбы в центре Лас-Вегаса погибли около 60 человек, еще более 500 были ранены.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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