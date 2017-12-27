Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд на Пентагон

Три мегаполиса США подали в суд на американское Министерство обороны. Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии обвинили Пентагон в том, что он не передавал ФБР полную информацию о бывших военнослужащих, которые не имеют права на ношение оружия.

По мнению администраций городов, оборонное ведомство страны не выполняло обязанности, состоящие в том, чтобы предоставлять ФБР информацию о бывших военнослужащих, которые лишились права на легальное приобретение и ношение оружия, передает Associated Press.

Ошибки Пентагона привели к гибели невинных людей, заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Истцы имеют в виду стрельбу в техасской церкви, где погибло 26 человек и 20 пострадали. Нападение устроил уволенный ранее с позором из ВВС США 26-летний Девид Келли. Ранее он был пациентом психиатрической клиники, а также имел судимость за избиение супруги. Несмотря на это, он смог купить винтовку.

«Подавая иск, мы будем добиваться, чтобы суд обязал Министерство обороны [США] исправить ныне существующую неэффективную систему, из-за которой жизни людей подвергаются опасности», – цитирует NBC советника нью-йоркского муниципалитета Захари Картера.

Стоит отметить, что ранее американские военные чиновники признавали, что в ведении отчетности есть некоторые проблемы. Пресс-секретарь Пентагона отказался комментировать иск.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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