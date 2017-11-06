Полиция отчиталась о более 300 задержанных на несанкционированных акциях в центре Москвы

В столичном полицейском главке уточнили число задержанных на воскресных несанкционированных акциях в центре Москвы. В отделы полиции были доставлены 302 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. У задержанных изъяли «колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы», говорится в сообщении.

Помимо этого правоохранители нашли у некоторых задержанных символику запрещенной в России организации «Артподготовка».

По результатам разбирательств составлено 328 протоколов об административных правонарушениях по статьям о неподчинении полиции, нарушении порядка проведения митинга и мелком хулиганстве. Также было составлены 13 протоколов в отношении родителей о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних (сколько подростков задержала полиция, не сообщается) и 3протокола против иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.

В МВД не сообщили, сколько задержанных до сих пор остаются в отделах полиции. По данным «ОВД-инфо», после массовых задержаний 5 ноября 106 человек оставили в отделениях полиции на ночь. Еще пять человек провели ночь в отделениях полиции Санкт-Петербурга, один – в Ростова-на-Дону.

В «ОВД-Инфо» ранее сообщили, что по всей России накануне были задержаны 448 человек, из них 339 – в Москве, 21 человек – в Санкт-Петербурге. Задержания также прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Перми и Красноярске.

Накануне активисты по призыву лидера запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева пытались устроить несанкционированные митинги на Манежной и Пушкинской площадях в Москве.

3 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности в Московском регионе ячейки движения «Артподготовка» (запрещено в РФ), планировавшей 4-5 ноября совершить поджоги административных зданий и нападение на полицейских. Незарегистрированное движение «Артподготовка» (запрещено в России) и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым, как считает спецслужба, «с целью организации в России революции». В июле этого года против Мальцева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете «пропаганду насильственных действий», заявили в ФСБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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