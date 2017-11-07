Под Воронежем мать поила 8-летнюю дочь водкой для профилактики простуды

В Воронежской области Павловский районный суд лишил 27-летнюю жительницу Верхнемамонского района родительских прав за то что она заставляла свою 8-летнюю дочь пить водку.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ранее тем же судом женщина была осуждена за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное родителем (ч.2 ст.151 УК РФ).

Установлено, что осужденная в ходе неоднократного распития спиртных напитков по месту своего жительства со своими знакомыми звала к столу свою 8-летнюю дочь и заставляла ее пить водку на глазах своих собутыльников. На сделанные ей замечания она отвечала, что водка поможет ребенку хорошо спать и избежать простудных заболеваний.

Виновной назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года. Не ограничиваясь привлечением нерадивой матери к уголовной ответственности, были приняты меры по лишению её родительских прав в отношении дочери. С учетом установленных обстоятельств, прокуратура района поддержала исковые требования. Решением суда иск удовлетворен, ответчица лишена родительских прав.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 07.11.17

Памятник Ельцину пытались поджечь коктейлем Молотова – подробности ЧП (ФОТО). / «Жалоба против России неактуальна»: конфликт с Реввой давно исчерпан, заявили в команде Стаса Михайлова. / В Нальчике мать продала новорожденного ребенка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»