В Воронежской области на пожаре погибла семья из пяти человек

Сотрудники следственных органов организовали доследственную проверку по факту гибели на пожаре в городе Эртиль пяти человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, после тушения огня в жилом доме были обнаружены тела 29-летнего мужчины, 37-летней женщины и троих малолетних детей.

Сообщение о возгорании в доме на улице 9 Мая поступило пожарным в 05:21 08 ноября, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. Пожар ликвидирован в 06:38. Огонь повредил жилой дом по всей площади. На месте пожара работали два отделения ПСЧ-59, одно отделение ДПК, дознаватель отдела надзорной деятельности. Всего к ликвидации пожара привлекалось 9 человек, 3 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, следователи-криминалисты регионального следственного управления и сотрудники полиции, для координации их деятельности на место ЧП выехали руководитель управления и руководитель отдела криминалистики. Причина возникновения пожара устанавливается.

В ходе процессуальной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 08.11.17

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