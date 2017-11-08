Единственную дочь Людмилы Гурченко нашли мёртвой в подъезде

В Москве скончалась единственная дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королёва. По данным СМИ, тело 58-летней женщины нашли в подъезде ее собственного дома.

В последние дни дочь Гурченко жаловалась на высокую температуру и простуду, сообщает Life. Сегодня утром она направилась на прием к терапевту и потеряла сознание. Через час Королёву обнаружила возле квартиры её дочь. Она вызвала неотложку, но прибывшие врачи констатировали смерть.

Адвокат Королёвой Шота Горгадзе подтвердил её кончину. По его данным, Королёва умерла внезапно: «Сердце», передает РИА «Новости». О дате похорон не сообщается.

Мария Королева была дочерью Гурченко от второго брака с историком и сценаристом Борисом Андроникашвили. У неё остались дочь и внучка. Также известно, что её сын умер в возрасте 16 лет от передозировки наркотиком.

Сегодня на телеканале «Россия 1» должен выйти заранее записанный выпуск программы Андрея Малахова с участием дочери Гурченко, где она встретилась со своим грузинским братом. Съемки проходили неделю назад.

Отметим, сама Гурченко умерла 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет от острой сердечной недостаточности.

Ранее в прессе обсуждался конфликт Гурченко с дочерью, из-за которого они нескольких лет не общались друг с другом. В 1993 году между Королёвой и Гурченко вспыхнул конфликт после того, как мать актрисы завещала свою квартиру в Трехпрудном переулке внучке, а не дочери. После смерти Гурченко тяжба продолжалась между Марией и последним мужем народной артистки Сергеем Сениным. Однако затем Сенину удалось уладить квартирный спор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.17

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