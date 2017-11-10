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Пятница, 10 ноября 2017, 13:36 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

На полигоне в Забайкалье подорвались 8 военнослужащих

На полигоне в Забайкалье подорвались 8 военнослужащих

В Забайкальском крае произошел подрыв боеприпасов. ЧП случилось во время разгрузки на полигоне Цугол. В результате взрыва два военнослужащих погибли, еще шесть человек получили различные ранения. Они были госпитализированы. О состоянии пострадавших, как и о причине взрыва, пока ничего не сообщается.

У всех раненых минно-взрывные травмы. Один из пострадавших – старший лейтенант Александр Ургучану – находится на операционном столе. У него раздроблены кости правой стопы, сообщает «Лайф» со ссылкой на собственные источники.

Чита, Иван Гридин

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