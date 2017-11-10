Взрыв на полигоне в Забайкалье: погибли 2 военнослужащих, еще 5 ранены

В результате взрыва на полигоне в Забайкальском крае погибли офицер и контрактник. Еще 5 военнослужащих, по данным Минобороны России, получили ранения. Ранее СМИ сообщили о 6 пострадаhttps://newdaynews.ru/incidents/619960.htmlвших.

По информации военного ведомства, произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса. Инцидент на полигоне Цугол случился во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.

Среди пострадавших – офицер и четверо контрактников. Все они доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет, заявили врачи.

На место ЧП вылетела комиссия Восточного военного округа для установления причин случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.11.17

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