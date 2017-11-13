Летевший из Грозного «Боинг-737» чуть не потерпел аварию при посадке во Внуково

Реконструкция инцидента с «Боингом» «Ютэйр» 13 октября

Самолет «Боинг-737» авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Грозный – Москва, едва не потерпел аварию при посадке в столичном аэропорту Внуково. Причиной инцидента стало нарушение экипажем лайнера схемы захода на посадку. Чтобы избежать трагедии, командир самолета принял решение уйти на второй круг. Об этом сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Пилоты лайнера нарушили схему приземления и превысили скоростной режим на глиссаде. Через вибросигнализатор штурвала (Stick shaker) экипаж получил предупреждение о возможном ЧП. Пилоты вовремя среагировали. Самолет в итоге ушел га второй круг и впоследствии благополучно приземлилился.

Ранее сообщалось о другом серьезном инциденте, который произошел на борту «Боинга-737» авиакомпании UTair 13 октября. У лайнера, летевшего из Краснодара в Москву, при заходе на посадку в аэропорту Внуково также сработал вибросигнализатор. Это случилось после того, как самолет резко потерял скорость и высоту. Экипаж вовремя предпринял меры и ушел на второй круг, после чего успешно сел. СМИ отмечают, что факт ЧП авиакомпания попыталась скрыть. Ространснадзор проводит расследование по факту инцидента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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