В Сирии погиб воевавший за ИГ российский чемпион по боксу

В Сирии погиб российский боксер Вячеслав Лапшин, воевавший на стороне боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Спортсмен, уроженец Уфы, погиб еще в марте прошлого года в возрасте 35 лет, но об этом стало известно только сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сестру боксера.

По словам женщины, ислам ее брат принял 15 лет назад, а в июне 2015 года вместе с женой и тремя детьми выехал в Турцию, откуда перебрался в Сирию. По мнению сестры мужчины, решение отправиться на войну Лапшин принял под влиянием мечети, которую посещал: ему «просто запудрили мозги».

На днях из Сирии в Россию вернулась вдова Лапшина с четырьмя детьми в возрасте от двух месяцев до 10 лет. После гибели мужа она снова вышла замуж и родила ребенка.

На профессиональном ринге Лапшин провел 10 боев, в пяти из которых победил. Он выступал во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма). В 2006 году Лапшин стал победителем Малых олимпийских игр и чемпионом России.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 14.11.17

Полиция потеряла протокол по митингующему за Навального православного семинариста (ВИДЕО). / Минобороны обвинило США в прикрытии вооруженных отрядов ИГ в Сирии. / В Москве задержаны подозреваемые в краже 32 млн рублей у телеведущего Пиманова. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»