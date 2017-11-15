«Газель» с футбольными фанатами влетела под КамАЗ на трассе «Дон»: погибли 5 человек, еще 6 ранены

Микроавтобус «Газель Next» с футбольными болельщиками столкнулся с грузовиком в Ростовской области. В результате аварии погибли 5 человек, в том числе двое подростков, сообщают местные СМИ. Еще 6 человек получили травмы и были доставлены в больницы. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Страшная авария произошла около 02:40 мск в Азовском районе, на 1114 километре федеральной трассы М4 «Дон», сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Водитель «Газели» врезался в стоявший на обочине КамАЗ. По данным полицейского главка области, в результате ДТП погибли 5 пассажиров микроавтобуса. Среди жертв – двое подростков 16 и 14 лет, уточняет издание 161.ru. Еще 6 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель «Газели», 68-летний житель Ростова-на-Дону, не пострадал, от госпитализации отказался.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Известно, что в разбившемся микроавтобусе находились болельщики, возвращавшиеся в Ростов с товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии, который проходил накануне в Краснодаре. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской команды.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.11.17

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