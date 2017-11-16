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Четверг, 16 ноября 2017, 10:09 мск

Скандалы и происшествия

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Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Фото: 161.ru ДПЧС Ростовской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства доследственную проверку по факту ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли пять человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как писал «Новый День» страшная авария произошла около 02:40 мск в Азовском районе, на 1114 километре федеральной трассы М4 «Дон». Водитель «Газели» врезался в стоявший на обочине КамАЗ. По данным полицейского главка области, в результате ДТП погибли 5 пассажиров микроавтобуса. Среди жертв – двое подростков 16 и 14 лет, уточняет издание 161.ru. Еще 7 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель «Газели», 68-летний житель Ростова-на-Дону, не пострадал, от госпитализации отказался.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Известно, что в разбившемся микроавтобусе находились болельщики, возвращавшиеся в Ростов с товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии, который проходил накануне в Краснодаре. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской команды.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области… Все принятые процессуальные решения по указанному происшествию будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата и доложены председателю Следственного комитета», – сообщила представитель СК.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

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