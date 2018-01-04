Бастрыкин поручил разобраться в причинах ДТП с 10 погибшими в Югре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям и следователям-криминалистам во главе с руководителем СУ СКР по ХМАО-Югре Анваром Ахмедзяновым выехать на место дорожно-транспортного происшествия в Октябрьском районе автономного округа.

Им поручено установить все обстоятельства и причины аварии, в которой погибли 10 человек, в том числе четверо детей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ст. 264 УК РФ).

Как писал «Новый День», ДТП случилось около 16:30 на 159 км автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань». Здесь столкнулись автомобили Renault Duster и Mazda 6. По предварительным данным в результате ДТП погибли 10 человек, из них 6 взрослых и 4 ребенка.

На месте аварии был развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего, уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Из-за аварии образовались 10-километровые пробки. Движение автомобилей по трассе было закрыто на 5 часов.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.01.18

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