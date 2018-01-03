В страшном ДТП в Югре погибли 10 человек, среди жертв – 4 детей

В Ханты-Мансийском автономном округе 10 человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Среди жертв серьезной аварии – 4 детей.

По данным регионального управления МЧС России, ДТП случилось сегодня в 16:37 местного времени (14:37 мск) в Октябрьском районе, на 158-м км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань. СМИ уточняют, что произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda 6 и Renault Duster. В результате аварии, по предварительным данным, погибли 10 человек, в том числе 4 детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В МЧС информацию о погибших не уточнили, отметив лишь, что к ликвидации последствий аварии привлекался пожарно-спасательный расчет службы «Цетроспас-Югория».

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины аварии выясняются.

Ханты-Мансийск, служба информации РИА «Новый День»

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