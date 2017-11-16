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Четверг, 16 ноября 2017, 15:11 мск

Скандалы и происшествия

  1. Скандалы и происшествия
  2. 16 Ноябрь 2017

В Барнауле девочка при помощи хомячка грабит квартиры

В Барнауле девочка при помощи хомячка грабит квартиры
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле неизвестная женщина использует ребенка, чтобы обкрадывать местных жителей. В преступной схеме задействован хомяк.

В полицию поступило два сообщения о кражах. В обоих случаях участвовала девочка 10-11 лет на вид. Она знакомится на улице с другим ребенком, показывает хомяка в банке и предлагает новому приятелю спросить разрешения родителей, чтобы взять питомца к себе.

Затем дети приходят домой к потенциальной жертве, где маленькая воровка втирается в доверие, дожидается, когда взрослые уйдут, и предлагает сыграть в прятки. Пока другой ребенок прячется, девочка ищет в квартире ценные вещи, говорит, что ей пора домой и уходит.

По данным полиции, после кражи девочка встречается на улице с женщиной и они вместе скрываются.

Правоохранители обратились за помощью в поиске преступниц к местным жителям.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 16.11.17

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