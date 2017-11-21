Сыщики вычислили девочку, грабившую квартиры с помощью хомяка

Полиция Барнаула нашла девочку, подозреваемую в ограблении нескольких квартир при помощи хомяка. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

По данным правоохранителей, юной воровке 12 лет, она является жительницей соседнего региона. Злоумышленница состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, с ее семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних, отмечается в сообщении.

Также полицейские установили личность женщины, сопровождавшей девочку после квартирных краж. Отмечается, что сыщики вышли на след подозреваемой благодаря в том числе информации в соцсетях.

Как сообщал «Новый День», о розыске девочки с хомячком, грабившей квартиры, стало известно 16 ноября. Злоумышленница действовала по одной схеме: знакомилась на улице с другим ребенком, демонстрировала хомяка в банке, а затем предлагала новому приятелю забрать питомца. Когда тот соглашался, девочка предлагала спросить разрешение у родителей. Под этим предлогом она приходила домой к будущей жертве и, дождавшись, когда взрослые уйдут, предлагала новому знакомому сыграть в прятки. Пока другой ребенок прятался, девочка искала в квартире ценные вещи. После этого она говорила, что ей пора домой, и уходила. После кражи девочка встречалась на улице с женщиной, и они вместе скрывались. На счету юной воровки как минимум две кражи.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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