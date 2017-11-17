В Марий Эл 15 человек погибли в ДТП, возбуждено уголовное дело

В Республике Марий Эл объявлен траур по погибшим в автокатастрофе. Накануне вечером микроавтобус врезался в грузовик, жертвами аварии стали 15 человек, еще четверо пострадавших госпитализированы. Региональное управление СКР возбудило по данному факту уголовное дело.

Столкновение произошло на 64 км автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». Водитель пассажирского микроавтобуса «Мерседес Спринтер» выехал на встречку, чтобы обогнать «КамАЗ»-лесовоз с прицепом, но не успел, уходя от лобового столкновения, он задел грузовик и слетел в кювет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». «Для оказания помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации», – сообщает пресс-служба СКР.

Прокуратура республики, в свою очередь, начала проверку деятельности индивидуального предпринимателя, которому принадлежит микроавтобус. Известно, что он вез людей из Йошкар-Олы в поселок Юрино.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидроинструмента вызволили всех пострадавших из микроавтобуса. В результате ДТП 15 человек погибли, в том числе подросток 17-ти лет, двое детей и двое взрослых находятся в больнице, из них трое в тяжелом состоянии, сообщает портал главы республики Александра Евстифеева.

Сегодня в республике объявлен траур. Ранее Евстифеев заявил, что пострадавшие в результате дорожной аварии и родственники погибших получат всю необходимую помощь

Йошкар-Ола, Зоя Осколкова

Йошкар-Ола. Другие новости 16.11.17

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