Полиция проверяет перевозчика, микроавтобус которого попал в ДТП в Марий Эл. Возбуждено второе дело

Все четверо пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл помещены в реанимацию. Врачи оценивают состояние двух раненых – 14-летней девочки и 47-летней женщины – как тяжелое. Остальные пострадавшие – 7-летний мальчик и 17-летний юноша – находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По данным минздрава региона, в настоящее время врачи решают вопрос о тактике дальнейшего лечения пострадавшей девочке и консультации медиков из Татарстана. В случае необходимости подростка переведут на лечение в один из федеральных медицинских центров.

Как сообщал «Новый День», в страшной аварии, произошедшей вечером 16 ноября, погибли 15 человек – 14 пассажиров и водитель микроавтобуса. В республике объявлен траур. Власти обещали оказать помощь пострадавшим и родным погибших. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сегодня стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Уголовное расследование открыла полиция. По решению прокуратуры все материалы переданы в региональное управление Следственного комитета. Уголовные дела будут объединены в одно производство.

ДТП произошло в четверг около 17:30 на 64 км автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». 41-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Мерседес Спринтер», направлявшегося из Йошкар-Олы в поселок Юрино, выехал на встречку, чтобы обогнать «КамАЗ»-лесовоз с прицепом, но не успел: уходя от лобового столкновения, он задел по касательной грузовик и вылетел в кювет. В момент аварии шел дождь со снегом. При этом, как уверяет глава Марий Эл Александр Евстифеев, дорогу на данном участке дважды обрабатывали песчано-соляной смесью, после чего чистили от снежной шуги.

По информации МВД республики, водители автобуса и лесовоза имели стаж вождения более 20 лет. В полицейском главке также отметили, что в прошлом году на данном участке дороги был произведен ремонт проезжей части с заменой дорожных знаков и нанесением разметки. В региональном управлении ГИБДД, в свою очередь, уточнили, что авария произошла в зоне действия знака ограничения скорости до 70 км в час. Правоохранители не исключают, что водитель микроавтобуса мог превысить скорость. Обстоятельства ДТП выясняются.

По последним данным, полицейские вслед за прокуратурой начали проверку индивидуального предпринимателя, которому принадлежит микроавтобус. «Отделом ГИБДД УМВД России по Йошкар-Оле инициировано проведение внеплановой проверки индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров по межмуниципальному маршруту «Йошкар-Ола – Юрино», – говорится в сообщении. В полиции отметили, что разбившийся микроавтобус, 2015 года выпуска, был оборудован ремнями безопасности и эксплуатировался на зимних шипованных шинах. Всего на маршруте «Йошкар-Ола-Юрино» перевозчиком задействовано три микравтобуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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