Под Тамбовом пьяный полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Тамбовской области полицейский на личном автомобиле сбил пешехода, который впоследствии скончался. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Рассказово. По данным следствия, 35-летний сотрудник МОМВД России «Рассказовский» управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский выехал на встречку и сбил пешехода, который шел по левой обочине.

48-летний пострадавший скончался в машине «скорой помощи» от полученной в результате ДТП закрытой черепно-мозговой травмы. Виновник аварии скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба областного управления СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сотруднику МВД грозит до семи лет тюрьмы.

Тамбов, Зоя Осколкова

Тамбов. Другие новости 20.11.17

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