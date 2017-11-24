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NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2017, 11:28 мск

Скандалы и происшествия

Башкирские медики отказали многодетной матери в помощи. Она умерла

Башкирские медики отказали многодетной матери в помощи. Она умерла

В Башкирии следователи проводят проверку по факту неоказания медицинской помощи пострадавшей в ДТП 25-летней женщине. Как сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР, дама возвращалась из села Новобелокатай в село Ургала на попутке и попала в ДТП.

Она получила тяжелые травмы и была доставлена каретой скорой медицинской помощи. Но местные медики отказались оказывать ей помощь и направили ее в больницу села Месягутово. По пути в больницу 25 женщина умерла. Следователи проверят действия медиков. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным Ufa1.ru, у женщины остались четверо маленьких детей. Портал также сообщает, что авария произошла еще вечером 16 ноября. УАЗ, на котором она ехала вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Отец погибшей рассказал, что в больнице ему не стали рассказывать о причинах отказа в госпитализации. Родственники погибшей намерены обратиться в прокуратуру.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что врачи смоленской больницы в течение 20 минут не оказывали помощь мужчине, который упал в коридоре больницы и ударился головой о пол. В итоге он впал в кому. Не помогла и трепанация. Мужчина скончался через несколько дней. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Уфа, Иван Гридин

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