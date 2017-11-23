На смоленских медиков «повесили» две статьи за смерть пациента

Смоленские следователи возбудили уголовное дело на основании данных, опубликованных в СМИ. Мужчина упал в коридоре больницы и ударился головой о пол. Долгое время медики не замечали его.

О ненадлежащем исполнении должностных обязанностей медиками ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» сообщили журналисты. Дело возбуждено по статьям «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «оставление в опасности» (ч.2 ст.293, ст.125 УК РФ).

Напомним, в июне 2017 года в клинической больнице скорой медицинской помощи из-за неоказания медицинской помощи скончался мужчина. На днях в СМИ появилось видео с камеры наблюдения медучреждения, на котором запечатлено, как вышедший из кабинета мужчина падает на пол и ударяется головой. Пациент несколько раз пытается встать, но безуспешно. При этом медики долгое время не обращали внимание на мужчину. Позже ему понадобилась трепанация. Спустя несколько дней он скончался.

Ранее по данному факту уже проводилась проверка. Она закончилась отказом от возбуждения уголовного дела. В связи с этим, как писал «Новый День», глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать процессуальные решения по данному происшествию.

Отметим также, что инцидентом заинтересовалась и областная прокуратура. «В рамках проверки изучены отказные материалы, вынесенные органами следственного комитета и полицией», – сообщили в надзорном ведомстве. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся контроле руководства прокуратуры области.

Смоленск, Иван Гридин

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