Прокуратура требует наказать следователей после смерти пациента в больнице Смоленска

Смоленская прокуратура потребовала наказать сотрудников Следственного комитета после смерти пациента в больнице. По мнению ведомства, следователи необоснованно отказались возбуждать уголовное дело. Соответствующее требование привлечь к ответственности сотрудников следственных органов направил в управление СКР прокурор Заднепровского района Смоленска, сообщает издание smolensk-i.ru.

Как сообщал «Новый День», в июне текущего года в клинической больнице скорой медицинской помощи из-за неоказания медицинской помощи скончался мужчина. На днях в СМИ появилось видео с камеры наблюдения медучреждения, на котором запечатлено, как вышедший из кабинета истекающий кровью мужчина падает на пол в коридоре медучреждения и сильно ударяется головой. Пациент несколько раз пытается встать, но безуспешно. При этом медики около 20 минут не обращали внимания на мужчину, проходя мимо него. Позже пострадавшему понадобилась трепанация черепа. Спустя несколько дней он скончался. После того, как эта история стала достоянием общественности, в отношении медиков было возбуждено уголовное дело по статьям «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «оставление в опасности». Расследование взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Главный врач больницы, защищая подчиненных, заявил, что пациент был пьян и агрессивен. По его утверждению, первый раз в больницу мужчина попал еще вечером, его осмотрели, поставили диагноз «ушиб» и оставили в палате, откуда он сбежал. Вновь пациент оказался в больнице через 5 часов, глубокой ночью. Именно повторная госпитализация попала на видео, сказал главврач.

Смоленск, служба информации РИА «Новый День»

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