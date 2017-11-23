Бастрыкин поставил на контроль проверку смоленских врачей, наблюдавших за смертью пациента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку обстоятельств смерти мужчины в больнице Смоленска, сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее о проверке действий медицинского персонала клинической больницы скорой медицинской помощи заявил начальник департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков. Ее осуществляют сотрудники областного департамента здравоохранения. Поводом стала трагедия, случившаяся еще летом. Тогда в больнице скончался истекавший кровью раненый мужчина. Как писали местные СМИ, врачи на протяжении долгого времени не оказывали помощь. Позднее следователи организовали проверку обстоятельств смерти мужчины.

«Учитывая, что ранее по данному факту уже проводилась проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проведения по вновь открывшимся обстоятельствам проверочных мероприятий и принятое по их результатам процессуальное решение», – сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как писал «Новый День», жуткая история произошла в июне. 47-летний мужчина попал в больницу после того, как на него напали трое неизвестных во время празднования его дня рождения. В результате возникшей драки мужчина упал на асфальт и получил серьезную черепно-мозговую голову. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Все это время он находился в создании и после госпитализации ответил на вопросы врачей и рассказал, что с ним случилось.

Выйдя из кабинета осмотра, мужчина упал, ударившись головой о пол. Произошедшее в коридоре больницы запечатлели камеры наблюдения. На кадрах записи видно, что медики проигнорировали лежащего окровавленного пациента. Медперсонал проходил мимо него, не пытаясь оказать помощь. И только после того, как мужчина начал стонать и хрипеть, на него обратили внимание, спустя почти 20 минут после падения пациента в больничном коридоре. Пациента протащили по полу, после чего вызвали санитаров. Через девять дней мужчине сделали трепанацию черепа, но он умер спустя два дня, не приходя в сознание. Родные погибшего считают, что его можно было спасти.

Врач больницы уверяет, что пациент был пьян и вел себя агрессивно, однако помощь мужчине «оказали незамедлительно». Но, как видно на видео, медики не выполняли свои обязанности.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 23.11.17

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