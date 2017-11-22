Врачи 20 минут наблюдали, как пациент умирал на полу больницы. Вопиющим инцидентом занялся СКР

Следователи в Смоленске начали проверку сообщений СМИ о неоказании медицинской помощи врачами больницы скорой помощи пациенту с травмой головы. Не дождавшись помощи медиков, мужчина впал в кому прямо в больничном коридоре и позже скончался. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пациент лежит в коридоре в медучреждении в крови, однако врачи несколько раз проходят мимо него.

«В СМИ появилась публикация о том, что в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», скончался мужчина в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками больницы. По данному факту… начато проведение доследственной проверки», – сообщает региональное управление Следственного комитета России. В СКР пообещали тщательно проверить факты, изложенные в статье. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Жуткая история произошла еще в июне этого года, но известно о ней стало только сейчас. По данным местного портала Readovka.ru, 47-летний мужчина попал в больницу после того, как на него напали трое неизвестных во время празднования его дня рождения. В результате возникшей драки мужчина упал на асфальт и получил серьезную черепно-мозговую голову. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Все это время он находился в создании и после госпитализации ответил на вопросы врачей и рассказал, что с ним случилось. Выйдя из кабинета осмотра, мужчина упал, ударившись головой о пол. Произошедшее в коридоре больницы запечатлели камеры наблюдения. На кадрах записи видно, что медики проигнорировали лежащего окровавленного пациента. Медперсонал проходил мимо него, не пытаясь оказать помощь. И только после того, как мужчина начал стонать и хрипеть, на него обратили внимание, спустя почти 20 минут после падения пациента в больничном коридоре. Пациента протащили по полу, после чего вызвали санитаров. Через девять дней мужчине сделали трепанацию черепа, но он умер спустя два дня, не приходя в сознание. Родные погибшего считают, что его можно было спасти.

Врач больницы уверяет, что пациент был пьян и вел себя агрессивно, однако помощь мужчине «оказали незамедлительно». Но, как видно на видео, медики не выполняли свои обязанности. Ранее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти мужчины по заявлению его родственников.

Смоленск, служба информации РИА «Новый День»

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