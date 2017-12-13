«Седьмой врач проходит мимо»: в красноярской больнице медики игнорировали пациента

В Красноярске посетители клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) 40 минут наблюдали, как медики игнорируют больного мужчину. По словам очевидцев, сначала пациент кричал от боли, однако врачи проходили мимо. В пресс-службе медицинского учреждения не нашли объяснения произошедшему.

Видео из больницы прислала в редакцию ТВК одна из пациенток. Девушка утверждает, что 40 минут наблюдала, как врачи ходят мимо больного мужчины, который без сил лежал на лавке в коридоре. По словам автора ролика, до этого мужчина громко кричал от боли. Однако медики игнорировали его, несмотря на просьбы других пациентов помочь человеку.

«Мужчина, которому очень плохо. Все подходят и уходят, даже пульс не пощупают. Мужчина, по-моему, умер, не дай бог, конечно. Седьмой врач проходит мимо человека, которому плохо. Сейчас он просто не подает признаков жизни, а врачи ходят мимо: говорят, это не наша работа. Никогда в жизни не ходите в БСМП», – говорит автор видео.

Специалист по связям с общественностью БСМП Андрей Любченко не смог пояснить, что произошло, но предположил, что, вероятно, врачи были слишком заняты, чтобы помочь пациенту. По его словам, в первую очередь внимание уделяется поступившим, которые находятся в ситуации, угрожающей жизни. Если угрозы жизни нет, то медицинская помощь должна быть оказана в течение двух часов.

Напомним, похожий случай произошел летом в Смоленске. Камеры наблюдения медучреждения запечатлели, как вышедший из кабинета истекающий кровью мужчина падает на пол в коридоре медучреждения и сильно ударяется головой. Пациент несколько раз пытается встать, но безуспешно. При этом медики около 20 минут не обращали внимания на мужчину, проходя мимо него. Позже пострадавшему понадобилась трепанация черепа. Спустя несколько дней он скончался. В результате в отношении медиков было возбуждено уголовное дело по статьям «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «оставление в опасности» (ч.2 ст.293, ст.125 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 13.12.17

Слух дня: Судья на «Инфинити», пойманный пьяным за рулем, попался вновь. / 4-летний ребенок устроил серьезный пожар в курганской деревне. / Скандал: на Урале бизнесменов попросили заплатить за встречу с Борисом Титовым (СКРИН). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»