СКР проверит видео об игнорировании красноярскими врачами пациента

Следственный комитет заинтересовался сообщением о том, что в красноярской больнице медики проходили мимо пациента, который звал на помощь, а затем перестал подавать признаки жизни.

Накануне местные СМИ разместили видео, записанное одной из посетительниц Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича (БСМП). На кадрах мужчина лежит на лавочке в коридоре больницы, а медперсонал проходит мимо, не обращая на больного внимания.

Автор видео утверждает, что сначала мужчина громко кричал от боли. Однако врачи игнорировали его, несмотря на просьбы других пациентов помочь человеку. В течение 40 минут очевидцы наблюдали, как медики проходят мимо больного и говорят: «Это не наша работа, не наше дело, нам некогда». Специалист по связям с общественностью БСМП предположил, что все врачи были заняты.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Красноярск, Зоя Осколкова

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