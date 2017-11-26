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Воскресенье, 26 ноября 2017, 12:06 мск

Скандалы и происшествия

Родители избили до полусмерти двухмесячного младенца. СКР проводит проверку

Родители избили до полусмерти двухмесячного младенца. СКР проводит проверку

Москва, Ноябрь 26 (Новый День, служба информации РИА «Новый День») –Следователи выясняют обстоятельства избиения двухмесячного младенца в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, накануне в приёмное отделение Наро-Фоминской районной больницы №1 поступил двухмесячный ребёнок с различными телесными повреждениями. У младенца диагностированы перелом теменной и затылочной костей черепа, переломы нескольких рёбер, левого бедра, уточняют СМИ. В избиении малыша подозревают его родителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что 17-летняя мать младенца проживает в неблагополучной семье.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства избиения ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечается в сообщении СКР.

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