Родители избили до полусмерти двухмесячного младенца. СКР проводит проверку

Москва, Ноябрь 26 (Новый День, служба информации РИА «Новый День») –Следователи выясняют обстоятельства избиения двухмесячного младенца в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, накануне в приёмное отделение Наро-Фоминской районной больницы №1 поступил двухмесячный ребёнок с различными телесными повреждениями. У младенца диагностированы перелом теменной и затылочной костей черепа, переломы нескольких рёбер, левого бедра, уточняют СМИ. В избиении малыша подозревают его родителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что 17-летняя мать младенца проживает в неблагополучной семье.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства избиения ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечается в сообщении СКР.

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