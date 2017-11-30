В Ярославле зарезали брата-бизнесмена вице-спикера облдумы

В Ярославле учинили расправу над старшим братом заместителя председателя областной думы Павла Исаева.

Тело 42-летнего Ильи Исаева с признаками насильственной смерти нашли ночью 29 ноября во дворе одного из домов по улице Первомайской в Ярославле. По данным местных СМИ, на теле брата парламентария нашли колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. В настоящее время сыщики устанавливают личность подозреваемого.

Илья Исаев вел бизнес в сфере недвижимости. В 2008 году он был избран депутатом гордумы Ярославля от Дзержинского района. В 2010 года Илья Исаев пережил трагедию: в аварии в Греции у него погибли жена и двое детей.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 30.11.17

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