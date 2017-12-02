Страшный пожар в Калужской области: погибли 7 человек

Сегодня в Калужской области произошел страшный пожар, в результате которого погибли 7 человек – женщина, двое ее взрослых сыновей и маленькие дети. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в настоящее время рассматривается две версии случившегося.

По данным ведомства, пожар произошел около 5 часов утра в поселке Оболенское Малоярославецкого района. После ликвидации возгорания пожарно-спасательными подразделениями МЧС на месте ЧП обнаружены тела семи человек.

По предварительным данным, на момент пожара в доме находились женщина 1953 года рождения, ее четверо сыновей в возрасте от 36 до 44 лет и двое детей одного и двух лет.

В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая исполняющим обязанности руководителя регионального управления СКР Вадимом Коробовым.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

По данным nikatv.ru, пожар на площади 120 квадратных метров тушили пять пожарных бригад. С огнём удалось справиться примерно за час. Как говорят очевидцы происшествия, пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседский участок. Сгорел гараж и оплавилась стена дома.

Калуга, Служба информации РИА «Новый День»

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