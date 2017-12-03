Шок: в Новосибирской области при пожаре погибли пятеро детей Из горящего дома спаслись только взрослые

В Новосибирской области произошел страшный пожар, жертвами которого стали пятеро детей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня около 07 часов утра по местному времени в одном из жилых домов на Центральной улице с. Степной Искитимского района. В этот время в доме находился 32-летний мужчина, а также трое гостей и пятеро его детей – две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года.

По предварительным данным, в момент возгорания все находящиеся в доме спали. Пожар обнаружил один из гостей, проснувшись от обильного задымления. Выбив раму окна, позвал на помощь и предпринял попытки потушить пламя. Однако распространившийся по дому огонь и дым не позволили спасти детей. Взрослым оказывается медицинская помощь.

В СКР уточнили, что точная причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, которая к настоящему времени назначена. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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